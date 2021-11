“In de ochtend nog kans op wat druppels, daarna droog”

De wind komt uit het westen en is zwak tot matig van kracht.

De temperatuur loopt op naar een maximum rond 10 a 11°C. Dit bij een zwakke tot matige wind vanuit het westen.

In de nacht naar dinsdag verschijnen er brede opklaringen en dat is het signaal voor een vlotte afkoeling. Op de meeste plaatsen in Limburg komt de temperatuur ergens tussen +2 en +4°C uit. Vooral in landelijke valleien is er kans op grondvorst.

