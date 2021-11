Antwerp spoelt Europese pandoering door met zege tegen onmondig Anderlecht

Antwerp heeft de crisissfeer die deze week heerste op de Bosuil op zijn minst tijdelijk achter zich gelaten. Het won met 2-0 van Anderlecht, dat vooral in aanvallend opzicht bijzonder slap was. Paars-wit creëerde zo goed als geen kansen. Terwijl The Great Old naar de tweede plaats opschuift, blijft RSCA op een zevende plaats hangen na een schamele 8 op 21. Misschien neemt het de crisissfeer wel mee op de bus naar Anderlecht.

Na een bijzonder gesloten openingsfase waarin geen van beide ploegen zelfs maar in de verste verte in de buurt van het doel kwam, was het Antwerp dat na een kleine tien minuten voor het eerste gevaar zorgde. Frey stuurde Benson diep en die zette voor, maar Harwood-Bellis kon wegwerken. Brian Priske voerde overigens liefst vijf wissels door na de pandoering tegen Fenerbahçe in de Europa League. Zo kwam onder meer de zeventienjarige Dwomoh voor het eerst aan de aftrap. Bij Anderlecht kwamen Kouamé en Sardella voor Raman en de geschorste Murillo.

The Great Old nam na de afwachtende aanvangsfase het heft daarna in handen en zette druk naar voren, zonder daarbij uitgespeelde kansen te versieren. Daarvoor bleef het allemaal te compact en gesloten op het middenveld. Na 25 minuten legde Frey aan van net buiten de zestien, maar zijn schot zwaaide hoog over.

© Isosport

Echt gevaarlijk werd het pas toen Nainggolan, die goed in de wedstrijd zat, van zich liet spreken. Hij haalde met een geweldige pegel uit vanop meer dan twintig meter, maar mikte op de lat. Daarna kwam een slap Anderlecht eindelijk eens in de buurt van het doel van keeper Jean Butez, maar dat had het aan Seck te danken. Hij kopte maar net voorlangs en maakte ei zo na een owngoal. In het laatste kwartier van de eerste helft viel er werkelijk niets te beleven. Dat Harwood-Bellis zijn schoen verloor, was nog de meest noemenswaardige gebeurtenis.

Dan toch een opening

Meteen na de pauze creëerde Anderlecht eindelijk een eerste kans van de wedstrijd. Kouamé legde breed naar El Hadj. Doelman Butez stopte het schot van de kleine dribbelaar. De kansen waren in de eerste vijf minuten van de tweede helft talrijker dan in de hele eerste helft, want ook Antwerp kwam meteen aan zet. Tot twee keer toe zelfs. Eerst trapte Frey in het zijnet, daarna mikte Balikwisha een metertje naast. Daarna haalde Benson de achterlijn en zette behoorlijk voor, maar doelman Van Crombrugge kon nog net plukken.

Het was zoeken, zoeken, zoeken voor beide ploegen, maar middenin de tweede helft vond Antwerp dan toch de opening. Frey bediende Yusuf, die in één tijd de 1-0 tegen de netten ranselde. Daarna raakte Nainggolan voor de tweede keer de lat, deze keer met een bal die als voorzet bedoeld was. Tien minuten voor tijd kwam Harwood-Bellis te laat op Frey. Na tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip. Van Crombrugge redde in eerste instantie nog de strafschop van Frey, maar die laatste maakte er in de rebound alsnog 2-0 van.

© Isosport

Een onmondig Anderlecht – het verhaal van de hele wedstrijd – kon geen antwoord meer formuleren, al mikte Raman via een deviatie wel nog op de lat.