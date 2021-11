Metejoor meteen op één in Ultratop met debuutalbum

Het is Metejoor (29) gelukt: zijn langverwachte eerste album staat helemaal bovenaan in de Ultratop.

Een sterke prestatie voor de ex-leerlingenbegeleider uit Turnhout, want deze herfst regent het elke week nieuwe albums van grote namen. Metejoor verkocht de voorbije week meer exemplaren dan de nieuwe platen van Ed Sheeran, The war on drugs en het Nederlandse duo Suzan & Freek.

RECENSIE. ‘Metejoor’ van Metejoor: Braaf begin***

Op de debuutplaat van Metejoor staan liefst 16 nummers waaronder nieuwe nummers, enkele singles van de voorbije vier jaar, en de twee superhits die dit jaar zijn definitieve doorbraak opleverden: Rendez-vous en 1 op een miljoen. (tove)