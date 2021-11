Filmset lijkt vervloekt: na schietincident met Alec Baldwin nu crewlid gebeten door giftige spin

Er lijkt een vloek te rusten op de set van de film Rust. Een crewlid dat zich bezighield met de afbouw van de productie is gebeten door een giftige spin en moet vrezen voor een armamputatie. Twee weken geleden kwam op de set een cameravrouw om het leven, nadat ze was getroffen door een kogel die werd gelost door acteur Alec Baldwin.

Een gedeelte van de film, die zich afspeelt in Santa Fe, New Mexico, is inmiddels opgenomen, maar na het schietincident werd besloten de opnamen stil te leggen. Jason Miller, onder meer verantwoordelijk voor de op- en afbouw van de belichting, kwam tijdens de werkzaamheden in aanraking met de in Amerika beruchte vioolspin.

Volgens Sky News kreeg Miller een aantal dagen na de beet te maken met verschillende symptomen, waaronder necrose op zijn arm, waarbij het huidweefsel plaatselijk afsterft. Er zou inmiddels een inzamelingsactie zijn gestart om zijn ziekenhuiskosten te betalen. “Jason is opgenomen in het ziekenhuis en heeft elke dag meerdere operaties ondergaan. Artsen doen hun best doen om de infectie te stoppen en zijn arm te redden van amputatie.”

Onderzoek

Een woordvoerder van Rust laat weten aan Sky News: „We doen geen uitspraken over individuele personen die deel uitmaken van de cast. Ook reageren we niet op privégevallen.”

Ondertussen is het onderzoek naar het schietincident, waarbij cameravrouw Halyna Hutchins om het leven kwam, nog in volle gang en worden met name de assistent-regisseur en de wapenspecialist onder het vergrootglas gelegd. Tegen Hollywoodster Alec Baldwin is vooralsnog geen aanklacht ingediend.