Bree-Beek pakte zowel met de A- (in eerste) als de B-ploeg (in 4D, inzet) de eerste periodetitel. — © rr

De tiende speeldag heeft in eerste dan toch een periodetitel opgeleverd. Het onwaarschijnlijk geachte scenario, waarbij Bree-Beek Torpedo zou kloppen en Schoonbeek-Beverst tegelijk bij Herkol zou verliezen, werd realiteit. Het was ’vollebak’ zondagavond in de tent in Beek, waar de A- en de B-ploeg samen vierden, want Bree-Beek B pakte in vierde provinciale D ook de periodetitel.