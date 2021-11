Invaller Dessers scoort wéér: “Op deur van trainer kloppen? Da’s gevaarlijk, die is van glas”

Van een supersub gesproken: al voor de vierde keer dit seizoen in de Eredivisie heeft Cyriel Dessers gescoord voor Feyenoord in de 92ste minuut. De goal leverde dit keer ook de drie punten op na een tumultueuze wedstrijd tegen AZ Alkmaar.

De 26-jarige Dessers scoorde dit seizoen tot nu toe vier keer in de Eredivisie en hij deed dat dus telkens in de 92ste minuut. Ook tegen PSV (0-4), NEC (5-3) en Sparta (0-1) was het prijs in exact dezelfde minuut.

Dit keer werd hij goed weggestuurd in de open verdediging van AZ en vond hij vervolgens de rechterbenedenhoek door de benen van de verdediger.

Feyenoord is dankzij de overwinning op zondag derde in de stand van de Eredivisie, met twee punten minder en een gespeelde wedstrijd minder dan PSV. Ajax staat tweede met een puntje minder dan de leiding.

“Nee, ik ga niet op de deur van de trainer kloppen. Zo zit ik niet in elkaar. Ik ben een brave jongen, die het op het veld moet laten zien. Bovendien heeft de winnende trainer altijd gelijk en we winnen aardig wat”, zei Dessers kort na het laatste fluitsignaal tegen ESPN.

“Trouwens, de trainerskamer heeft een glazen deur. Ik moet uitkijken als ik daarop klop”, lachte Dessers. “Ik weet nog steeds niet wat daar gebeurde”, vertelde hij over een eerdere gemiste kans. “Ik wilde de bal in de stuit nemen, maar die bleef ineens liggen. Het was echt supervreemd en zo jammer. Ik wil het niet eens terugzien. Ik schoot bij de goal door de benen van een verdediger heen en dan heb je altijd een goede kans op een doelpunt. Het was een echte spitsengoal.”