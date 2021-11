Youri Tielemans gewisseld na botsing met keeper: problemen voor Rode Duivels?

Tielemans profiteerde bijna van mistasten bij de Leeds-verdediging, maar zijn eerste balcontact was te zwaar. Daardoor kon de doelman op de bal springen, maar daarbij blesseerde hij ook de middenvelder van The Foxes. Die kon niet verder en werd naar de kant gehaald. Met het oog op de interlandbreak van volgende week andermaal kopzorgen voor bondscoach Roberto Martinez, die ook al zonder Romelu Lukaku als basispion moet denken.

© REUTERS

Leicester verloor kostbare punten op bezoek bij Leeds overigens, want het speelde 1-1 gelijk. The Foxes staan nu twaalfde in de Premier League, terwijl Leeds door het puntje weer wat weg sluipt van de degradatiezone. Raphinha en Harvey Barnes zorgden voor de doelpunten aan Elland Road. Bekijk hier de doelpunten:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na de rampzalige start is Arsenal intussen bezig aan een opmars in het klassement. Het won zondag met 1-0 van Watford dankzij een doelpunt van Emile Smith-Rowe. Het zag ook twee doelpunten afgekeurd door de VAR, terwijl Pierre-Emerick Aubameyang een penalty miste. Watford eindigde het slot met tien man na een rode kaart van Juraj Kucka. Arsenal staat vijfde, Watford moet zich tevreden stellen met een oncomfortabele zeventiende plaats net boven de degradatiestreep.

Geen winnaar op Goodison Park, waar Everton Tottenham Hotspur op bezoek kwam. Daar stond Antonio Conte voor het eerst langs de zijlijn, maar hij kon de Spurs dus niet inspireren tot een zege. Tottenham blijft in de buik van het klassement hangen als negende, twee plaatsen later heeft Everton zich genesteld.