Twee Nederlandse koperdieven betrapt in oude kolenwasserij in Beringen

Beringen

Zaterdagavond zijn op de mijnsite in Beringen twee koperdieven betrapt. Het gaat om een man en een vrouw uit Nederland. De man zat in de kolenwasserij en wilde koper stelen. De vrouw stond buiten op de uitkijk toen de politie hun betrapte. De twee gaven toe dat ze plannen hadden om te stelen. Ze werden een nacht in de politiecel van Beringen opgesloten.

Beiden kregen zondag een dagvaarding in snelrecht. Op 1 december moeten ze voor de strafrechter verschijnen. Na dat nieuws mochten ze beschikken. mm