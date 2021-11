Vier maanden na de overstromingen: ruim 71.000 dossiers, schade tot meer dan 2,1 miljard euro

Verzekeringskoepel Assuralia heeft de cijfers verzameld. En die zijn op zijn zachtst gezegd indrukwekkend en nooit gezien voor ons land. Het totaal aantal geregistreerde schadegevallen na de overstromingen van midden juli bedraagt 71.746 voor alle categorieën samen. Voor een totaal schadebedrag van nu al meer dan 2,163 miljard euro.

In totaal 63.692 dossiers gaan over schade aan woningen en handelszaken, 1.452 over schade aan en in bedrijven. En verder werden 6.602 voertuigen getroffen. Sommigen kunnen hersteld worden, maar de meesten zijn onherstelbaar beschadigd door het water.

Ruim 6.000 wagens liepen water- en blikschade op — © Belga

De schade was uiteraard het grootst in Wallonië. In Luik waren er 6.977 schadegevallen voor een totale kost van 208,9 miljoen euro. Ook Verviers werd zwaar getroffen. Huizen werden er gewoon meegesleurd. In totaal 3.871 mensen dienden er een schadeclaim in voor een totaal bedrag van 142 miljoen euro. Daarna volgen Trooz (2.736 dossiers voor een voorlopig bedrag van 128 miljoen euro), Chaudfontaine (2.944 dossiers en 125,5 miljoen euro schade) en Pepinster met 1.909 schadegevallen die tot nu toe begroot zijn op 93,7 miljoen euro). Individuele cijfers, want wat een gezin bijvoorbeeld kreeg van wie het huis werd meegesleurd, worden niet vrijgegeven.

Voeren

In Vlaanderen werd vooral Voeren getroffen, al was de schade daar (4,4 miljoen euro) veel minder groot dan in Wallonië. Daarna volgen Grimbergen (2,1 miljoen euro), Tienen en Hasselt (2 miljoen euro) en Halen (1,8 miljoen euro).

In Bussel werden 256 schadedossiers ingediend voor een totaal bedrag van 5,5 miljoen euro.

Of de brandverzekering (die ook waterschade dekt) volgend jaar duurder wordt, is nog niet beslist.

“We moeten naar de toekomst toe nadenken over onze manier van bouwen, over de gebruikte materialen en over de plaatsen waar we bouwen. Een samenwerking tussen de (her)verzekeringssector en de overheden moet er voor zorgen dat het voor de particulieren en de bedrijven betaalbaar blijft om risico’s te verzekeren”, zegt Hein Lannoy, CEO van Assuralia.

Want weersvoorspellers en wetenschappers zeggen al langer dat door de opwarming van de aarde dergelijke extreme weersomstandigheden steeds vaker zullen voorkomen.