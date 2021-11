Quinten Hermans na tweede plaats op EK: “We hadden sterke Lars niet verwacht”

Van der Haar glunderde in de Europese trui, gehuld in wit, blauw en geel. “Ik voelde me goed, maar ik merkte dat de Belgen naar mij keken van zodra ik in tweede positie kwam”, stelde de Telenet Baloise Lion vast. “Ik probeerde te wisselen en daardoor in het midden van het groepje terecht te komen. Zo zouden de Belgen hopelijk tegen elkaar koersen. Ik moest het gewoon slim spelen met al die Belgen in mijn buurt. Alleen verspilde ik iets te veel tijd bij mijn fietswissel, waardoor ik te hard mijn best moest doen in de achtervolging. Maar daardoor werd deze wedstrijd wel lang en lastig. Dat bleek in mijn voordeel. Alleen wist ik niet dat ik op het einde nog Hermans kon terughalen. Dat ik daarin slaagde, stelt me geweldig tevreden.”

Quinten Hermans eerlijk

Quinten Hermans heeft zijn eerste medaille beet op een EK bij de mannen elite. Hij keert huiswaarts met zilver. “Lars was sterker dan ik”, was zijn logische conclusie na afloop.

Hermans werd twee keer Europees kampioen bij de beloften. Zondag kwam hij dicht bij z’n eerste titel bij de profs, maar met Lars van der Haar was er één iemand sterker. Hermans reed een tijdlang alleen op kop, Van der Haar beende hem net voor het inrijden van de voorlaatste ronde bij en liet hem snel achter. “Ik was niet sterk genoeg om hem te volgen”, gaf hij toe. “Ik denk dat iedereen hier wel op zijn plaats is beland vandaag. Ik heb het geprobeerd, ik viel niet stil in het slot en kon een goed tempo rijden, maar dat van Lars was nog hoger toen hij bij me kwam. Hij sloeg snel een kloofje en ik kreeg het niet meer dicht.”

“Ik kan mezelf niets verwijten, ik had naar deze dag toegewerkt, maak hier weinig fouten en bots op iemand die sterker is. Vooraf werd Lars misschien niet veel vernoemd, maar we wisten wel dat hij in goeden doen was. Alleen was hij vandaag wel héél sterk.”