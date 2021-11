Twintiger uit ’s Gravenvoeren loopt tegen lamp: 3,5 keer te veel alcohol in bloed

Voeren

Een 24-jarige man uit ’s Gravenvoeren is zaterdagavond zijn rijbewijs en zijn auto kwijtgespeeld na een positieve alcohol- en drugstest. De man bleek 3,5 keer meer gedronken te hebben dan toegelaten. Uit de drugstest bleek dat hij onder invloed van cannabis en amfetamines was. De auto waarin hij reed was niet verzekerd en gekeurd. Vandaar dat die ook in beslag werd genomen.

Zaterdagmiddag werd ook al een 21-jarige man uit Wezet betrapt op rijden onder invloed van cannabis. Hij was tevens in het bezit van marihuana. Ook zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. mm