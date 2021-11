Bestuur ODG-3600 houdt haar eerste vergadering

“Als teambuilding werd er eerst een bezoek gebracht aan La Biomista in Zwartberg en bij Da Mangia aten we een lekkere pasta”, klinkt het. “Daarna kon de vergadering starten. Er werden dan voor 2022 al een aantal activiteiten voor onze gepensioneerden vastgelegd. Voor 2021 staat in november nog een uiteenzetting over Broeder Cyriel op het programma en in december is er het kerstfeest. Van de gelegenheid werd er ook gebruik gemaakt om een kiekje te nemen van het vernieuwde bestuur. Het hele team staat weer paraat om er met veel enthousiasme tegenaan te gaan.”