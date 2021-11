Ferm Zutendaal viert 100ste verjaardag met expo

Via een mooie tentoonstelling met als thema 'Wie zijn wij? Wat doen we?' toonde Ferm Zutendaal tijdens het Allerheiligenweekend wat Ferm vandaag kan betekenen voor de hedendaagse vrouw. Zo vierde de Zutendaalse vrouwenbeweging meteen ook haar 100-jarig bestaan.

Ferm wil meer balans en kwaliteit brengen in het leven van iedere vrouw en meewerken aan een warme samenleving waar plaats is voor iedereen. Bij Ferm vinden vrouwen inspirerende ontmoetingen en een waaier aan boeiende en afwisselende activiteiten. Verschillende werkgroepen stelden hun activiteiten van de laatste werkjaren voor en lichtten al een tipje van de sluier van de activiteiten die gepland staan voor 2022. Een mooi samengestelde PowerPoint-presentatie en fotoboek gaven de 100-jarige geschiedenis van de vrouwenbeweging in Zutendaal weer.

Ook de moeite was de Share Fair of deelmarkt van leuke tweedehands kerstspullen die gratis meegenomen mochten worden. De bedoeling hiervan is om de afvalberg te verkleinen en verspilling tegen te gaan. Ook het koophoekje met ambachtelijke producten, allen gemaakt door Ferm vrouwen, kende veel succes. “We zijn fier dat binnen Ferm een groep jongeren van start zal gaan”, klinkt het. “Op 10 december organiseren zij hun eerste ladiescafé. Ferm staat dus klaar voor nog eens honderd jaar!”