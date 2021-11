Smakelijke mosseldag bij chiro Wij Koersel

De gebouwen van de Chiro zijn ondertussen verouderd. Den Abri, de overkoepelende vzw, wil ondersteuning bieden aan beide Chiro’s van Koersel-Centrum met in eerste instantie de oprichting en exploitatie van een nieuwbouw. De werken voor de nieuwbouw zijn in volle uitvoering. Wie in de namiddag kwam eten en door het venster keek, kon dat vaststellen. Ook voor de verfraaiing van de hele omgeving (jeugdhuis Club 9 en percussielokaal) wordt er door de stad hard gewerkt. Ze willen in de schaduw van de watertoren een mooie, leuke en veilige omgeving maken om de kinderen en jongeren op te laten groeien. De leiding nodigde iedereen al uit voor het volgende mosselfeest in de nieuwe gebouwen.