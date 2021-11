Neos Zutendaal luistert geboeid naar Mia Doornaert

Nadat ‘identiteit’ en ‘natie’ al foute begrippen zijn geworden, moet binnenkort blijkbaar ook de ‘binaire’ indeling van de mensheid op de schop. We krijgen voortdurend aanmaningen om het leefmilieu en dus de natuur te respecteren en te koesteren. Maar de zeer natuurlijke vaststelling dat de menselijkheid tweeslachtig is en daaraan haar bestaan ontleent, dreigt een reactionaire visie te worden. Het sloeg aan wat Doornaert kwam vertellen.

“Er moet begrip zijn voor mensen die buiten het patroon vallen”, zei Doornaert. “Maar reduceer daarom gender niet tot een artificiële constructie en de mensheid niet tot een genderneutrale mengelmoes.” De toon was gezet voor een boeiende en leerrijke namiddag. Mia Doornaert beperkte haar uiteenzetting niet alleen tot de actuele genderdisputen. Over veel maatschappelijke evoluties heeft ze een zinvol standpunt en met talloze voorbeelden toonde ze aan dat niet alles wat nu gebeurt nieuw is. Daarenboven, in de loop van de geschiedenis heeft niet alleen het westen fouten gemaakt. Misschien staan we te snel klaar om alle misstappen uit het verleden op ons te nemen.

(Foto’s Lut Geusens)