Twee jeugdploegen van cyclobalclub Genk ’68 kampioen van België

In de eindronde van het Belgisch kampioenschap cyclobal waren de jeugdploegen van Genk ’68, de club met thuishaven in de sporthal aan de Roerstraat in Boxbergheide, erg succesvol. Zowel bij de U13 als bij de U16 veroverden ze de gouden medaille.

In elke jeugdcategorie bekampten de vier beste duo’s uit de voorrondes elkaar in de sporthal van Beverlo met als inzet de titel van Belgisch kampioen cyclobal 2021. Bij de jongsten (jonger dan 13) stond er geen maat op het Genkse duo Ruben Vandebroek en Luca Cops, waarvan de mama ooit nog uitblonk in het kunstwielrijden. Ze wonnen al hun wedstrijden en werden onbedreigd kampioen in hun reeks.

Bij de U16 was het spannender. De Genkse favorieten Jenthe Gielen en Arne Gabriels gingen eerder aarzelend van start met twee gelijke spelen, zodat ze hun laatste wedstrijd wel moesten winnen om de titel binnen te halen. Daarin speelden ze echter op topniveau en stuurden hun Beringse tegenstander in de finale met liefst 8-1 naar huis. In dezelfde categorie haalden de broers Soglohoun een bronzen medaille en bij de U19, waar SNA Gent de plak zwaaide, deden Genkenaren Lukas Diraa en Nelis Vanesser hetzelfde. Clubvoorzitter Marc Snoks en zijn bestuursleden Koen Uitterhaegen en Rudy Snoks waren dan ook heel gelukkig. Hun inspanningen werden beloond en ze konden fier poseren met hun kersverse Belgische kampioenen.