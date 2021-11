Coronaprotest in Leipzig loopt volledig uit de hand: politie zet pepperspray in

Duizenden demonstranten zijn zaterdag samengekomen in Leipzig om te protesteren tegen de covid-maatregelen en het vaccinatiebeleid in Duitsland. Ze zijn niet akkoord met de beperkingen die vanaf 8 november in hun land zullen ingaan. Zo mogen alleen nog gevaccineerde mensen of mensen die hersteld zijn van covid-19 restaurants of grote evenementen betreden. De protestmars begon rustig, maar mondde uit in rellen. Verschillende mensen zijn gewond geraakt onder wie ook enkele politieagenten. Er werden al zeker 24 mensen gearresteerd.