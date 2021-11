CrossCup Mol: Mieke Gorissen moet zege aan Nederlandse laten na valpartij

De Nederlandse Julia van Velthoven heeft zondag bij de vrouwen de CrossCup aan het Zilvermeer in Mol in gewonnen. Ze haalde het voor marathonspecialiste Mieke Gorissen, die op weg leek naar de zege toen ze zwaar tegen de grond ging.

In de aanvangsfase bleef er nog een relatief grote groep samen, maar toen de ondertussen 38-jarige Gorissen aan de boom ging schudden, moesten de meeste concurrentes meteen passen. Ze begon al snel aan een solo en leek op weg naar de overwinning, tot ze zwaar viel over één van de balkjes die genomen moesten worden. Na enkele seconden krasselde ze weer recht, maar de Nederlandse Van Velthoven was gaan vliegen. In het slot kon Gorissen wel nog Eline Dalemans remonteren, waardoor ze alsnog tweede finishte, als eerste Belgische. Ze neemt de leiderstrui over van Dalemans.

De 30-jarige Dalemans zette met een derde plaats een van de beste resultaten uit haar veldloopcarrière neer. Lisa Rooms was derde Belgische op een vijfde plaats, gevolgd door Florence De Cock, de nationale kampioene op de tien kilometer op zowel de piste als de straat. Voormalig Belgisch veldloopkampioene Hanna Vandenbussche was vijfde Belgische in Mol op een achtste plaats.

De volgende manche van de CrossCup is de EK-selectiewedstrijd in Roeselare op 28 november.

Duitser haalt het van beresterke Michael Somers

De Duitser Samuel Fitwi heeft zondag bij de mannen de CrossCup aan het Zilvermeer in Mol gewonnen. Hij had een taaie klant aan Michael Somers, die in de vorm van zijn leven verkeert en tweede werd.

In de aanvangsfase was het de Leuvense belofte Guillaume Grimard die het tempo bepaalde in Mol, maar hij zou uiteindelijk opgeven met steken in de zij. Vervolgens nam Michael Somers over en volgden alleen nog Samuel Fitwi, Simon Debognies en Nikolai Saké. Het was die laatste die als eerste moest afhaken. Op twee ronden van het einde versnelde Fitwi plots bruusk en kon er niemand volgen. Somers bleef wel altijd in de buurt en zette op die manier de sterkste veldloop uit zijn carrière neer door als eerste Belg te finishen. Hij is ook de nieuwe leider in het klassement.

In het slot remonteerde de verrassende Saké nog Debognies voor de derde plaats. De Nieuw-Zeelander Hamish Carson, die in België woont, maakte de top vijf compleet. Dieter Kersten, die afgelopen zomer in Sapporo nog de olympische marathon liep, moest in Mol vrede nemen met een negende plaats.