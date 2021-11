1, 2 en 3: Nederland boven bij de meisjes beloften op EK veldrijden

Shirin van Anrooij is de nieuwe Europese kampioene bij de meisjes beloften. De Nederlandse soleerde naar de zege op de VAM-berg en haalde het voor haar landgenotes Puck Pieterse en Fem van Empel. Julie De Wilde werd met een zestiende plaats eerste landgenote op bijna vijf minuten.

Puck Pieterse startte als grote favoriete op de VAM-berg na goede prestaties de voorbije weken bij de elite. Maar het liep al in de eerste ronde fout voor de Nederlandse die toen op kop reed met de Française Fouquenet.

Pieterse reed de materiaalzone niet in, maar kwam ten val in de strook er naast. Haar fiets was kapot waardoor ze moest teruglopen en een nieuwe halen. Het kostte haar heel wat tijd en posities.

Vooraan kreeg Fouquenet het gezelschap van Shirin van Anrooij die het commando overnam. Intussen was Pieterse aan een felle remonte begonnen. Ze raapte de ene na de andere renster op en naderde tot op zeven seconden van Shirin van Anrooij die nog alleen aan de leiding reed.

Pieterse leek de kloof te gaan dichten, maar Van Anrooij kraakte niet en de renster van Alpecin-Fenix bleef hangen op 10 seconden. Met 15 tellen voorsprong begon Van Anrooij aan de slotronde. Die bonus gaf ze niet meer uit handen en ze soleerde naar de Europese titel.

