FUTSAL OVERZICHT: Logica gerespecteerd in de hoogste afdeling

In de hoogste afdeling werd de logica in elke wedstrijd gerespecteerd. Dat betekende nederlagen voor Eisden-Dorp (tegen Charleroi) en Hasselt (in Halle-Gooik) en winst voor Borgloon (in Jette). Renolim blijft zo op de tweede plaats. In tweede nationale wonnen Borgerhout, Aarschot, Grace-Hollogne (in Wellen) en PIBO Hoeselt hun wedstrijd. Dit viertal scheidt zich stilaan af bovenaan. In Interprovinciale B bleef leider FT Tongeren op 3-3 steken in de derby op Heers.