Toyota wint 8 uur van Bahrein, Stoffel Vandoorne vicekampioen LMP2

In de LMP2 was de dagzege en de titel voor het Belgische WRT (Oreca-Gibson). De Nederlander Robin Frijns, de Chinees Yifei Yé en de Fransman Charles Milesi waren de piloten van dienst en bezorgden WRT na Le Mans en de 6 Uur van Bahrein een derde zege op rij. Stoffel Vandoorne werd met de Brit Tom Blomqvist en de Indonesiër Sean Gelael in een Oreca-Gibson derde en is in de eindstand tweede.

In de GTE-Am werd Sarah Bovy (Ferrari) negende. De Luikse had in de kwalificaties de derde tijd neergezet, maar zakte door een bestraffing na een aanrijding in het eerste uur al vroeg terug.