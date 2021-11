Geen breuk voor KV Mechelen-speler Ferdy Druijf na horrortackle van STVV-verdediger

Goed nieuws voor Ferdy Druijf. De Nederlandse spits heeft geen breuk opgelopen bij de drieste tackle die hij tegen STVV van de Duitse verdediger Robert Bauermoest incasseren op de enkel. Druijf werd gisterenavond nog onderzocht in het ziekenhuis.

Verder onderzoek morgen moet duidelijk maken of er schade is aan de ligamenten. Druijf kon deze ochtend wel weer op eigen kracht stappen maar de pijn aan de buitenkant van de enkel voelt hij nu ook aan de binnenkant. Afwachten dus, maar het worst case scenario - een enkelbreuk - is alvast vermeden.