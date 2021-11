Over schimmels, giftigheid en kabouter Plop: we nemen je mee op paddenstoelenexcursie in ons land

Neen, we zijn nog lang niet ‘uitgewandeld’, de natuur blijft boeien want elke dag is uniek. In veel opzichten is de herfst de mooiste tijd van het jaar. Paddenstoelen hebben de plaats ingenomen van wilde bloemen. Maar hoe heten die grappige, erotische, vreemde schimmels? En welke zijn giftig? Roosmarijn Steeman van Natuurpunt geeft een inkijk in veel voorkomende soorten in onze streken.