Dieumerci Mbokani ruilde Antwerp voor de woestijn, want Anderlecht drukte niet door: “Ja, Kompany heeft me deze zomer gebeld”

Als wij Koeweit zeggen, zegt u ongetwijfeld olie of oorlog met Irak. Sinds deze zomer kunt u daar ook Dieumerci Mbokani (35) aan linken. De ex-topschutter van Standard, Anderlecht en Antwerp ruilde de Bosuil in voor woestijnclub SC Kuweit, hoewel er ook telefoontjes waren van paars-wit. Dieu is nu een ster in het Midden-Oosten, maar dit weekend zit hij misschien op de tribune om zijn Belgische ex-clubs te bekijken. “Het is maar matig wat Antwerp nu toont, hè.”