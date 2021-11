ISS-astronauten moeten met pampers terugkeren omdat toilet kapot is in SpaceX-capsule

Megan McArthur noemde de situatie “suboptimaal, maar beheersbaar”. Zij en haar drie teamleden zullen 20 uur in de capsule vertoeven die hen naar de aarde zal brengen. “Ruimtevaart zit vol uitdagingen”, zei McArthur nog. “Dit is er gewoon nog ééntje extra. We maken ons er niet t e veel zorgen om.”

Het toiletprobleem is al bekend sinds september, toen een tube loskwam en urine lekte onder de vloer. Het issue is bekend in alle SpaceX-capsules en heeft het intussen opgelost, maar de capsule die nu in de ruimte zweeft, kon niet hersteld worden. Ingenieurs hebben ontdekt dat de capsule niet structureel beschadigd was door de urine en dus nog steeds gebruikt kan worden om mee terug te keren naar de begane grond. Alleen: zonder bruikbaar toilet, dus.