Moeder van dood gevonden baby in natuurdomein is minderjarig meisje

De moeder van het babylichaam dat zaterdag werd aangetroffen in een vijver in het Blaasveldbroek, is geïdentificeerd. Dat bevestigt het parket zondag. Het gaat om een minderjarig meisje.

Een wandelaar trof het lichaam zaterdag aan in een vijver in natuurdomein Blaasveldbroek in Willebroek. Het labo en een wetsdokter kwamen ter plaatse om vaststellingen te doen. Ook de onderzoeksrechter begaf zich naar de vindplaats.

Ondertussen is de moeder van het kind bekend, zegt het parket. Het zou gaan om een minderjarig meisje, het is niet duidelijk of ze zichzelf aangaf bij de politie.

De autopsie op het lichaampje is nog bezig. Volgens het parket gaat het om een pasgeboren baby, die al een tijdje in het water lag.