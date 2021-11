“Met een putdeksel of een sloophamer, anders krijg je dit glas niet kapot”, vertelt Rob Claes van Porsche-garage PRC Lommel. — © gvb

Lommel

De politie is een onderzoeknaar inbraken in twee Lommelse bedrijven in Lommel-Barrier gestart . Doelwit waren een Porschegarage en een verhuurbedrijf van frituurwagens. De daders - drie mannen - staan op bewakingscamera’s. De buit zou vooral geld zijn.