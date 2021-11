Ministers Tinne Van der Straeten (Groen) en Zuhal Demir (N-VA) maken elkaars klimaataanpak met de grond gelijk. De Vlaamse en federale regering botsten eerder ook al over corona en de arbeidsmarkthervorming, maar het wederzijdse ongenoegen was nog nooit zo zichtbaar als nu. Het lijkt er sterk op dat we tegenwerkingsfederalisme krijgen tot aan de volgende verkiezingen.