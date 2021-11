Belg wil geen hogere, maar ook geen lagere belastingen

Hoe denkt de Belg over ons belastingsysteem? Vindt hij de belastingen te hoog of kan hij leven met het huidige systeem, waarbij de sterkste schouders een hoger belastingtarief torsen? Dat laatste is het geval, blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven en het Hiva. Politicoloog Marc Hooghe ondervroeg ­samen met de onderzoekers Dieter Stiers en Silke Goubin 1.800 Belgen over hun stemgedrag, opleiding en visie op de Belgische belasting­tarieven. Het onderzoek verscheen in de Journal of European Public Policy en Sampol.

Een duidelijke conclusie is dat er in België nauwelijks voorstanders zijn van een vlaktaks. De overgrote meerderheid is het eens met het principe dat de belastingtarieven hoger zijn naarmate je meer verdient. Er is ook geen draagvlak voor een ‘magere’ overheid en het drastisch terugschroeven van de openbare dienstverlening als gevolg van lagere belastingen.

Erfenissen

De liberale kiezer is weinig verrassend het minst voor een hoge progressiviteit van de belastingen. Voor de kiezer van de MR mag het verschil tussen het laagste en hoogste tarief slechts 16,8 procentpunt bedragen, bij Open VLD is dat 18,8 procentpunt. Omgekeerd zijn de PS-kiezers de felste voorstanders van een grote kloof. Voor hen moeten de rijken 29,7 procentpunt meer belastingen betalen dan de armen. Daarna volgen de PVDA- (28,8 procentpunt) en CDH-kiezers. Pas dan komen de kiezers van de uiterst linkse PTB. De reden is dat zij in het algemeen voorstander zijn van hoge belastingen, ook de armsten moeten van hen meer betalen dan bij andere partijen.

Ook wat de hoogte van de belastingtarieven betreft, ‘wint’ de PS: hun kiezers willen dat de rijksten 43,2 procent belasting betalen. In Vlaanderen staat de PVDA bovenaan op die lijst met een toptarief van 42,2 procent. De kiezers van Groen en Vooruit pleiten voor ­tarieven net onder de 40 procent. De kiezer van Open VLD zit het ­allerlaagst met een toptarief van 34,2 procent. Het reële gemiddelde in België bedraagt op dit moment 15,4 procent voor de laagste inkomens en 38,1 procent voor de hoogste. ‘De voorgestelde tarieven liggen dus niet zover van wat vandaag effectief betaald wordt’, zeggen de onderzoekers.

Opvallend is dat de kiezer, zelfs degene die heel links stemt, geen voorstander is van extreem hoge belastingtarieven van meer dan 50 procent. ‘Econoom Paul De Grauwe pleit ervoor om erfenissen van superrijken tegen 100 procent te belasten. Daar lijkt geen draagvlak voor te zijn. Belgen zijn voorstander van hogere tarieven voor de rijken, maar tegelijkertijd gunnen ze die rijken ook hun deel. Mensen die het gemaakt hebben, mogen volgens hen profiteren van hun rijkdom en moeten het grootste deel van hun inkomen niet afstaan’, zegt Silke Goubin (Hiva). ‘Al geeft twee derde wel aan dat ze de ongelijkheid te hoog vindt.’

Goubin wijst erop dat in België de ongelijkheid na belastingen en sociale transfers de afgelopen jaren niet is gestegen. ‘Maar de ongelijkheid vóór die sociale correcties neemt wel toe, wat het belang van de transfers via belastingen verhoogt. Ook de vermogensongelijkheid, die we nog te weinig goed in kaart hebben gebracht, neemt toe.’

Uit eigenbelang

Het onderzoek doet nog een aantal andere interessante vaststellingen. Zo klopt het niet dat wie zelf rijk is, automatisch voor lage tarieven pleit. ‘Het zijn vooral mannen die eerder rechts stemmen, laagopgeleid zijn en de actualiteit niet goed volgen, die het meest tegen hoge belastingen pleiten. Rijke hoogopgeleide mensen die de actualiteit wel volgen, kunnen doorgaans wel leven met het huidige progressieve belastingsysteem. Die mensen begrijpen dat ze meer belastingen moeten betalen. Ook deels uit eigenbelang: het garandeert een leven in een stabiele maatschappij met weinig criminaliteit. Het draagvlak voor progressieve belastingen verhoogt ook als mensen die belastingen kunnen koppelen aan een specifieke dienst, zoals de sociale zekerheid.’

Volgens Goubin is dit soort ­onderzoek te nieuw om grote vergelijkingen te maken met andere landen, maar ‘je kan wel concluderen dat Belgen grotere voorstanders zijn van progressieve belastingen dan Amerikanen of Britten’.

Tot slot is het opmerkelijk dat de N-VA-kiezer een tarief van 37,2 procent voorstelt voor de rijksten. Dat ligt hoger dan bij de kiezers van Open VLD, Vlaams Belang en zelfs CD&V. Tegelijkertijd pleiten de N-VA-kiezers met een tarief van 16,3 procent voor het hoogste tarief voor de armsten in Vlaanderen. ‘Dat is het verschil tussen een liberale en een conservatieve partij. De liberale kiezers willen dat iedereen weinig belastingen betaalt, de N-VA-kiezer heeft minder begrip voor bijzonder lage tarieven voor de armsten.’