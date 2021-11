John Higgins wint spannende clash der titanen tegen Ronnie O’Sullivan en doet op English Open gooi naar 82.000 euro

De 46-jarige Schot John Higgins (WS-6) en de 39-jarige Australiër Neil Robertson (WS-4) spelen zondag in Milton Keynes de finale van het English Open. In de halve finales schakelde Higgins zaterdag Ronnie O’Sullivan (WS-3) met 6-5 uit en won Robertson met 6-4 van Mark King (WS-54).

O’Sullivan had in de kwartfinales Luca Brecel (WS-46) met 5-1 uit het toernooi gewipt en leek ook tegen Higgins op weg naar een vlotte zege. In een clash tussen een zesvoudige en een viervoudige wereldkampioen maakte ‘The Rocket’ er met breaks van 75, 50, 69, 108 en 103 3-5 van, maar met de rug tegen de muur won ‘The Wizard of Wishaw’ drie frames op rij voor 6-5 winst.

“Ik weiger om teleurgesteld te zijn”, reageerde O’Sullivan. “Het was een goede week. Ik heb enkele goede wedstrijden gespeeld en heb me geamuseerd. Ik vertrek hier met de glimlach. Vandaag verdiende John de overwinning. Op het einde was hij beter, er was niet veel dat ik er aan kon doen.”

“Het was een goede match, maar in de laatste paar frames maakte Ronnie wat foutjes en daar kon ik van profiteren”, analyseerde Higgins. “In het beslissende frame waren we allebei het noorden kwijt. De topspelers doen het vaak makkelijk lijken - Ronnie in de eerste plaats - maar als je onder druk staat is het voor iedereen een lastig spelletje.”

Ook Robertson maakte een achterstand goed. Bij 2-4 schakelde “The Thunder from Down Under” een versnelling hoger en trok hij met breaks van 111, 101 en 84 het laken naar zich toe.

Higgins kan zondag een 32e rankingtitel op zijn palmares brengen, vorige maand greep hij daar in het Northern Ireland Open nog net naast. In de finale in Belfast verloor hij met 9-8 van thuisspeler Mark Allen (WS-9). Robertson, die ook vorig jaar de finale van het English Open speelde (9-8 nederlaag tegen Trump), zit aan twintig titels. Naast Higgins doen alleen O’Sullivan (37), Stephen Hendry (36), Steve Davis (28), Mark Williams (24) en Judd Trump (22) beter.

In de onderlinge confrontaties leidt Higgins met 12-11. De Schot won ook het jongste duel. In 2019 schakelde hij Robertson in de kwartfinales van het wereldkampioenschap met 13-10 uit.

De finale wordt zondag naar een best of 17 gespeeld. De winnaar krijgt de “Steve Davis Trophy” en steekt 70.000 pond (82.000 euro) op zak, voor de runner-up is er 30.000 pond (35.000 euro). Higgins moet het toernooi winnen om zijn zesde plaats op de Order of Merit te behouden, bij verlies zakt hij een plaatsje. Robertson blijft sowieso de nummer vier van de wereld, maar komt bij winst wel heel dicht bij de derde stek van O’Sullivan. Wereldkampioen Mark Selby wipt over Trump en is de nieuwe nummer een. Brecel stijgt van de 46e naar de 40e plaats.