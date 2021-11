Elon Musk laat volgers op Twitter beslissen over wat hij moet doen met zijn Tesla-aandelen

Elon Musk heeft zaterdag op Twitter aan zijn 62 miljoen volgers gevraagd of hij 10 procent van zijn aandelen in Tesla moet verkopen. Hij beloofde hen dat hij zich aan hun beslissing zou houden. Het is niet duidelijk of het de multimiljardair menens is, dan wel of het om een van zijn grillen gaat.

De Tesla-topman lijkt zijn inspiratie te halen bij een nieuw voorstel van de Democraten om de superrijken zwaarder te belasten door hun aandelen te viseren, die gewoonlijk alleen worden belast wanneer ze worden verkocht. “Er is de laatste tijd veel te doen over ongerealiseerde winsten als een manier van belastingontduiking, dus ik stel voor om 10 procent van mijn Tesla-aandelen te verkopen”, twitterde Musk. Daarna vraagt hij aan zijn volgers om “ja” of “nee” te stemmen. “Ik zal de resultaten van deze peiling respecteren, wat ook de conclusie is”, klinkt het bij monde van de multimiljardair. Rond 7 uur Belgische tijd hadden ongeveer 55 procent van de stemmers “ja” geantwoord.

Volgens het financiële persagentschap Bloomberg bezat Elon Musk op 30 juni ongeveer 17 procent van de in omloop zijnde aandelen van Tesla. Rekening houdend met zijn belangen in zijn andere bedrijven Neuralink en vooral SpaceX, geldt Elon Musk in theorie als de rijkste man ter wereld met een fortuin dat door Bloomberg op 338 miljard dollar wordt geschat.