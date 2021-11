Eén op de twee ouders vindt twee maanden zomervakantie te lang

Iets meer dan de helft van de ouders wil dat de zomervakantie in het onderwijs wordt ingekort. Dat blijkt uit een bevraging bij meer dan 14.000 ouders, waarover De Zondag bericht. Vaak gehoorde argumenten zijn dat twee maanden vakantie ervoor zorgen dat kinderen leerstof vergeten en hun klasgenoten missen.

In Franstalig België wordt de zomervakantie vanaf het schooljaar 2022-2023 met twee weken ingekort. Dit wordt gecompenseerd met een extra week in de herfst- en in de krokusvakantie. Ook in Vlaanderen leeft de vraag of de zomervakantie van twee maanden op de schop moet. De Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV) organiseerde een bevraging die door 14.014 ouders werd ingevuld.

“De meningen lopen sterk uiteen”, vertelt directeur onderwijs Karolien Bouchet van VCOV. “Een nipte meerderheid van 51,5 procent wil nadenken over het inkorten van de zomervakantie. (...) Bij de ouders die de twee maanden zomervakantie liever behouden (43,1 procent), is een vaak gehoord argument dat het gezin, de samenleving en de werksituatie afgestemd zijn op twee maanden vakantie.”

De VCOV vroeg ouders ook welke aanpassingen hun voorkeur genieten als er gesleuteld zou worden aan de verdeling van de schoolvakanties. Iets minder dan de helft van de ouders (44,5 procent) verkiest het inkorten van de zomervakantie met twee weken, gekoppeld aan het verlengen van de herfst- en krokusvakantie van telkens één naar twee weken. Voor 20,5 procent van de respondenten mag de zomervakantie ingekort worden zonder de herfst- en krokusvakantie te verlengen. Andere voorstellen zijn het verlengen van de kerstvakantie en het invoeren van een volledige week vakantie in mei in plaats van het verlengde weekend.