Zeventig leden van Italiaanse maffia veroordeeld op maxiproces

De Italiaanse justitie heeft zaterdag zeventig leden van de ‘Ndrangheta, de machtigste maffiagroep in Italië, en een aantal andere personen veroordeeld als onderdeel van het grootste maffiaproces sinds eind de jaren 80. Zo’n dertig beklaagden kregen straffen van tien jaar of meer opgelegd.

Rechter Claudio Paris las de vonnissen tegen 91 beklaagden voor in de enorme rechtszaal in de stad Lamezia Terme in de zuidelijke regio Calabrië. Daar heeft sinds januari een ‘maxiproces’ plaats van honderden verdachte leden van de ‘Ndrangheta en hun medewerkers.

355 beklaagden moeten er nog worden berecht. De procedure zal naar verwachting twee jaar of langer duren.

De 91 personen die zaterdag werden berecht, hadden gekozen voor een snel proces achter gesloten deuren, waardoor ze bij veroordeling hun straf met een derde konden verminderen.

De bekende procureur Nicola Gratteri, die al 30 jaar onder politiebescherming leeft door zijn inspanningen om ‘Ndrangheta te verslaan, zei dat zaterdag alles “heel goed” is verlopen.

“Van de 91 beklaagden zijn er 70 veroordeeld”, verklaarde hij aan het Italiaanse persbureau AdnKronos.

Een aantal van de gevaarlijkste beklaagden hebben de maximumstraf van 20 jaar gekregen, zoals gevorderd door openbare aanklagers. Dat geldt voor Domenico Macri, van de militaire vleugel van de groep, en Pasquale Gallone, de rechterhand van de vermeende maffiabaas Luigi Mancuso, wiens proces nog lopend is.

De ‘Ndrangheta controleert het grootste deel van de cocaïne die Europa binnenstroomt. De clan telt ongeveer 150 families die strijden voor hun positie binnen de organisatie. Ze worden ondersteund door ten minste 6.000 leden en filialen in Calabrië.

Aanklachten in dit dossier waren onder meer betrokkenheid bij de maffia, poging tot moord, witwassen van geld, drugshandel, afpersing en illegaal wapenbezit.

Het huidige proces overschaduwde in omvang het legendarische maxi-proces van 1986-1987 in Italië, dat een grote klap toebracht aan de Cosa Nostra op Sicilië, met 338 veroordeelden.