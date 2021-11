Mercedes verrast Red Bull in Mexico, Valtteri Bottas op pole, Max Verstappen slechts derde

Red Bull was de grote favoriet voor de polepositie maar het was uiteindelijk Mercedes dat beide wagens op de eerste startrij plaatste en zo Red Bull verschalkte. Valtteri Bottas start de race van op de pole, voor titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Red Bull ging als favoriet voor de polepositie de kwalificatie in en de Mexicaanse fans hoopten uiteraard vooral om hun lokale held Sergio Perez vooruit te kunnen schreeuwen.

We kregen echter al vlug in Q1 een rode vlag toen Lance Stroll in zijn Aston Martin crashte. De mecaniciens van Stroll mochten stevig aan de slag want Stroll zijn F1-bolide raakte bij de crash ernstig beschadigd.

Bij Red Bull maakten ze van de onderbreking van de sessie handig gebruik om de achtervleugels van Sergio Perez en Max Verstappen nog wat aan te passen.

Bij de herstart van Q1 was het drummen aan de uitgang van de pitlane. De stewards moesten aan de slag om enkele incidenten te onderzoeken.

In Q2 zagen we Max Verstappen tijdens de eerste snelle run een voorlopige besttijd laten noteren. Lewis Hamilton moest slechts zestien duizendsten onderdoen voor de Nederlander.

Uiteindelijk slaagde Hamilton er nog in om negen duizendsten onder de tijd van Verstappen te gaan, veelbelovend voor de strijd om de pole in Q3. Red Bull bleef echter favoriet voor de polepositie maar maakten ze die favorietenrol ook waar in Q3?

Tijdens de eerste snelle run in Q3 zorgde Mercedes echter voor een grote verrassing want Valtteri Bottas reed met een tijd van 1:15.875 supersnelle tijd, gevolgd door een tweede tijd voor Lewis Hamilton. Max Verstappen en Sergio Perez moesten genoegen nemen met slechts de derde en vierde tijd.

Verstappen was zelfs meer dan drie tienden trager dan Bottas. Er volgde echter nog een ultieme tweede run, slaagden Red Bull en Verstappen er alsnog in om terug te slaan en de pole te veroveren?

Max Verstappen en Sergio Perez gingen voluit in hun tweede snelle run maar de Mexicaan ging naast de baan waarmee hij ook Max Verstappen zijn tweede snelle run beïnvloedde en verknoeide.

Het werd nog spannend tussen beide Mercedes-rijders maar het was uiteindelijk Valtteri Bottas die de polepositie veroverde. Lewis Hamilton kwalificeerde zich als tweede op een handvol duizendsten van Bottas, Max Verstappen moest tevreden zijn met de derde tijd.

Mercedes zorgde zo voor een verrassing van formaat en deelt zo een enorme psychologische tik uit aan Red Bull, de voorbode ook van ongetwijfeld een enorm spannende race.

1 Valtteri Bottas Mercedes 1:16.727s 1:16.864s 1:15.875s

2 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.207s 1:16.474s 1:16.020s

3 Max Verstappen Red Bull 1:16.788s 1:16.483s 1:16.225s

4 Sergio Pérez Red Bull 1:17.003s 1:17.055s 1:16.342s

5 Pierre Gasly AlphaTauri 1:16.908s 1:16.955s 1:16.456s

6 Carlos Sainz Ferrari 1:17.517s 1:17.248s 1:16.761s

7 Daniel Ricciardo McLaren 1:17.719s 1:17.092s 1:16.763s

8 Charles Leclerc Ferrari 1:16.748s 1:17.034s 1:16.837s

9 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:17.330s 1:16.701s 1:17.158s

10 Lando Norris McLaren 1:17.569s 1:17.473s 1:36.830s

11 Sebastian Vettel Aston Martin 1:17.502s 1:17.746s

12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:17.606s 1:17.958s

13 George Russell Williams 1:17.958s 1:18.172s

14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:17.897s 1:18.290s

15 Esteban Ocon Alpine 1:18.126s 1:18.405s

16 Fernando Alonso Alpine 1:18.452s

17 Nicholas Latifi Williams 1:18.756s

18 Mick Schumacher Haas 1:18.858s

19 Nikita Mazepin Haas 1:19.303s

20 Lance Stroll Aston Martin 1:20.873s

(F1journaal.be)