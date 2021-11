Uitverkocht Dudenpark davert: Union legt makke Zebra’s makkelijk over de knie

Union lijkt maar niet te stoppen. Zaterdagavond verkocht het Charleroi een flinke bolwassing: 4-0. Aan de rust was de buit eigenlijk al binnen: Undav (2x) en Nieuwkoop zorgden voor een 3-0 ruststand, Kayembe schoot in de tweede helft nog de 4-0 in eigen doel. Union legt zo de druk bij Club Brugge, dat op vijf punten volgt maar morgen nog in actie komt tegen Standard.

Voor het eerst dit seizoen was het Joseph Marienstadion uitverkocht: 7.600 thuissupporters zakten af naar het Dudenpark, ook 500 Charleroi-supporters waren van de partij. Felice Mazzu voerde noodgedwongen één wissel door tegen zijn ex-ploeg Charleroi: doelman Anthony Moris had de griep en verdween uit de ploeg, Lucas Pirard verving hem tussen palen. Charleroi-coach Edward Still bracht dan weer Wasinski en Zaroury in de ploeg.

Het was de thuisploeg die meteen het initiatief nam. Na amper twee minuten kon Deniz Undav een eerste keer aanleggen, maar zijn schot belandde in het zijnet. Na die eerste prik bleven nieuwe grote kansen aanvankelijk uit. Het hoogtepunt van het openingskwartier werd dan ook verzorgd naast het veld: de meegereisde Charleroi-supporters scandeerden de naam van Felice Mazzu, die bij de Zebra’s 259 keer aan de zijlijn stond. De 55-jarige Union-coach bedankte met een applausje richting het Charleroi-vak.

Het was wachten op het slotkwartier van het eerste bedrijf tot de wedstrijd helemaal openbrak. Op het halfuur stuurde Marcq met een geniaal balletje kapitein Teuma diep: de Maltese international bracht de bal voor doel, en Undav mikte het leer in één tijd voorbij Koffi: 1-0. Charleroi bokste zelf niets in elkaar, en ook verdedigend gaf het te makkelijk kansen weg. Amper vijf minuten na de openingstreffer bediende kersvers Rode Duivel Dante Vanzeir zijn Deense collega Nielsen. Hij gaf het leer perfect mee met Bart Nieuwkoop, die zijn eerste in Brusselse loondienst in doel ramde.

© BELGA

En nog had Union er niet genoeg van: vijf minuten voor tijd knikte Burgess een afgemeten voorzet van Teuma nog op de paal, maar Undav was bij de pinken om het leer alsnog in doel te knikken. De lijnrechter stak zijn vlag wel in de lucht, maar de VAR pleitte in het voordeel van de Duitse goalgetter: 3-0, boeken toe.

Eerder op het seizoen klopte Union ook al Standard met 4-0, nu was het die andere Waalse ploeg die van geen hout pijlen wist te maken in het Dudenpark. Charleroi moest opletten dat het in de tweede helft niet nog een aantal tegentreffers incasseerde, en de paal hielp de Zebra’s een handje: tien minuten ver in de tweede helft had Kaoru Mitoma - ook hij heeft net als Vanzeir zijn eerste selectie voor zijn nationale ploeg beet - de 4-0 aan de voet, maar zijn subtiele plaatsbal trof de paal. Nielsen probeerde het nog in de rebound, maar Koffi stond pal.

Toch was het niet één en al rozengeur en maneschijn voor Union: een klein halfuur voor tijd moest Casper Nielsen, één van de smaakmakers op het middenveld, geblesseerd het veld verlaten. Voorts viel er in de tweede helft weinig op te merken: Charleroi nam wel het initiatief over, Union voetbalde in spaarmodus. Door die nonchalance gaf het wel twee grote kansen weg: eerst raakte Nicholson niet voorbij Pirard, nadien leek Zorgane te gaan scoren maar Nicholson liep in de weg en kreeg de bal tegen het lijf. Een offday voor de Carolo’s, dat de kelk tot op de bodem moest ledigen: tien minuten voor tijd liep Kayembe een voorzet van Teuma zomaar in eigen doel: 4-0. “On ne dit pas non à 4-0”: de supporters amuseerden zich kostelijk. Koffi voorkwam in het slot zelfs nog de forfaitcijfers met een ultieme reflex, maar bij Union zal niemand er om malen.

Dankzij de overwinning loopt Union uit op Club Brugge, dat morgen nog tegen Standard in actie komt.