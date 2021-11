Knettergekke taferelen: vuurwerk ontsiert voetbalwedstrijden in Ierland en Engeland

Er gebeurt soms wat tijdens een voetbalwedstrijd, maar wat er in Engeland en Ierland onlangs te zien was, tart werkelijk alle verbeelding. De partij tussen Shamrock Rovers en Waterford werd tijdelijk onderbroken door vuurwerk dat maar net boven de spelers ontplofte. In Engeland werd een speler van Hashtag United dan weer geraakt door een vuurpijl. Zo komt er maar geen einde aan de wantoestanden op de Europese velden…