Florine Gaspard in Belgisch record naar finale 50 meter schoolslag op het EK zwemmen kortebaan

Florine Gaspard heeft zich zaterdag op het EK kortebaan in het Russische Kazan voor de finale van de 50 meter schoolslag geplaatst. De 19-jarige Luxemburgse verbeterde daarbij het Belgisch record van Fanny Lecluyse.

Gaspard werd in haar reeks tweede in 29.70 en deed daarmee vier honderdsten af van de 29.74 die Lecluyse op december 2015 in het Turkse Netanya zwom. De finale wordt zondagnamiddag gezwommen. Van de acht finalistes zette Gaspard de vierde tijd neer.

Jasper Aerents kon zich niet voor de finale van de 100 meter vrije slag plaatsen. In 48.04, de dertiende tijd van de halvefinalisten, werd hij zesde in zijn halve finale. Op de 200 meter rugslag eindigde het ook voor Lander Hendrickx in de halve finales. Met 1:56.90 zette hij de veertiende tijd neer.

(belga)