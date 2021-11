Borussia Dortmund moet Bayern laten gaan na nederlaag in topper tegen RB Leipzig

Borussia Dortmund heeft een slechte zaak gedaan in de Bundesliga. Na een 2-1-nederlaag op het veld van RB Leipzig is het verschil met leider Bayern München nu vier punten.

Dortmund, met het trio Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard in de basiself, had het lange tijd niet onder de markt met een goed voetballende thuisploeg. Christopher Nkunku sloeg net voor het halfuur toe door Kobel te omspelen en de 1-0 in doel te schuiven. Meteen ook de ruststand. Dortmund kwam scherper uit de kleedkamer en het was aanvoerder Marco Reus, die op assist van onze landgenoot Thomas Meunier, in minuut 58 gelijkmaakte.

Nkunku wilde Leipzig snel weer op voorsprong brengen en leek daar op enig mooie wijze ook bijna in te slagen. Alleen stond de paal helaas in de weg voor hem.

Uiteindelijk was het alleen maar afstel want een paar minuten later was het wel raak voor Leipzig. Nkunku bracht de bal voor doel waar Yusuf Poulsen de 2-1 binnen duwde.

Die Borussen blijven tweede met 24 punten, op vier punten van leider Bayern. Leipzig, de volgende tegenstander van Club Brugge in de Champions League, volgt op de vijfde plaats met 18 punten.

Trefzekere Trossard

Op hetzelfde tijdstip ontving Brighton Newcastle op de elfde speeldag in de Premier League. Leandro Trossard (24.) brak de wedstrijd open met een penaltydoelpunt, Isaac Hayden (66.) vermeed de nederlaag. Brighton is zesde met 17 punten, Newcastle staat gedeeld laatste met amper 5 punten.