Beerschot ziet tweede zege op rij door de neus geboord na late goal van Selemani

Even leek een ware wederopstanding van Beerschot. Holzhauser had de uitploeg vanop de stip naar een 0-1 voorsprong getrapt. Een inspiratieloos Kortrijk leek de tanden stuk te bijten op de bezoekers, maar Selemani hield Beerschot finaal nog van een tweede zege op rij. Beerschot blijft zo - voorlopig - hangen op drie punten van Cercle Brugge.

Na de eerste zege van het seizoen tegen Seraing, had Beerschot vertrouwen getankt, maar de kloof met de voorlaatste Cercle Brugge bedroeg voor de match tegen Kortrijk nog altijd vier punten. Wou Beerschot de revival echt inzetten, was een tweede opeenvolgende winst broodnodig. De bezoekers startten enorm gretig en al in de tweede minuut leek dat te resulteren in een kans. Het duurde echter te lang voor iemand afdrukte, waarna Shankland het spectaculair probeerde, maar zijn volley raakte het hoofd van Radovanovic in plaats van de bal.

Ook bij Kortrijk droop de grinta ervan af. Het leek een open wedstrijd te worden. Kortrijk stak de neus aan het venster via een kopbal van Sainsbury. Wat later was er appel voor hands door de talrijk opgedaagde thuisfans, de spelers trokken er zich evenwel weinig van aan. Vanhamel kon met moeite een prima volley van Selemani keren. Aan de overkant moest zijn collega ook vol aan het werk na mistasten van Sainsbury. Ilic redde de meubelen op een harde poging van Shankland. Een 5-5 zoals vorig seizoen leek bij voorbaat te hoog gegrepen, maar strijd was er wel te zien.

Beide teams misten efficiëntie. Gueye hield twee verdedigers aan de praat, maar Radic zat er nog tussen. Op de daaropvolgende corner kopte hij pardoes in de handen van Vanhamel. Rusten dus met 0-0.

© BELGA

De eerste kans was voor Moreno, Al kwam de voorzet iets te snel voor de vrijstaande Colombiaan waardoor zijn poging mijlenver naast vloog. Holzhauser wist het doel beter staan. De spits veinsde eerst een pass, waarna hij Palaversa uitkapte als ware hij een kegeltje. Hij krulde de bal naar de verste benedenhoek, maar weer zat Ilic er met de vuisten bij.

Op de daaropvolgende corner had de VAR gezien dat Gueye het luchtduel met Shankland met zijn elleboog had aangegaan. De debuterende ref op het hoogste niveau volgde hem en wees naar de stip. Ilic koos de juiste hoek, maar Holzhauser zette de elfmeter feilloos om. 0-1, het bezoekende vak ontplofte.

Aan de overkant claimde KVK vervolgens eveneens een strafschop. Moreno was Joren Dom te snel af met een draaibeweging, hij ging leunen op de Colombiaan, die te gretig naar de grond dook. De wedstrijd leek even te ontaarden toen Bourdin Selemani neerhaalde, enkele Beerschot-heethoofden bekogelden Palaversa daarop met bier en wat ze nog konden vinden, waarna er tumult ontstond in het bezoekende vak. Holzhauser maande even aan tot kalmte.

Selemani behoedt Kortrijk van nederlaag

Op het veld ging de strijd evenwel door. Kortrijk trachtte te pushen, maar speelde te stereotiep om Beerschot echt te verontrusten. Verder dan twee afstandspogingen van Alioui kwamen de Kerels niet. Aan de overzijde leek Noubissi de match te beslissen, maar de 0-2 stuiterde via de deklat uit het doel.

Kortrijk leefde nog, met veel geluk. De thuisploeg speelde alles of niets in de laatste vijf minuten. Het risicovolle spel was inspiratieloos, maar toch hees de thuisploeg zich nog op gelijke hoogte. Een voorzet van Mbayo kwam via Alioui tot bij Gueye, die zijn interceptie miste. Waardoor het leer voor de voeten van een vrijstaande Selemani kwam, die de bal staalhard tegen de netten trapte. Zijn zevende van het seizoen al. Alioui maakte er ei zo na nog 2-1 van. Een gelijkspel was ook de correcte weergave van het spelbeeld, maar Beerschot had op meer gehoopt.