Nieuwe beelden vierde seizoen van SF-reeks ‘Stranger Things’ vrijgegeven

Het derde seizoen liet nogal wat hangende vragen achter over de toekomst van de serie, maar Netflix heeft de fans definitief uit de onzekerheid gehaald en heeft beelden vrijgegeven van de nieuwe reeks, seizoen 4.

Stranger Things debuteerde in 2016 op Netflix en is een van de best bekeken titels van de streamingdienst. De serie speelt zich af in de jaren 80 en volgt een groep tieners die in aanraking komt met bovennatuurlijke krachten. Makers Matt en Ross Duffer lieten zich inspireren door klassiekers van onder anderen Stephen King, George Lucas en Steven Spielberg.

De eerste drie seizoenen van ‘Stranger Things’ speelden zich volledig af in de fictieve stad Hawkins, Indiana, maar het komende seizoen zal het verhaal zich uitbreiden buiten de kleine stad.

Je kan het volgende seizoen van ‘Stranger Things’ vanaf 2022 bekijken op Netflix waar je ook alle oudere seizoenen kan inhalen.