Tienduizenden Polen op straat na dood zwangere vrouw als gevolg van strenge abortuswet

Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Polen op straat gekomen na de dood van een zwangere vrouw, die volgens ngo’s het slachtoffer werd van de abortuswetgeving die sinds begin dit jaar van kracht is en vrijwel elke abortus in het land verbiedt.

De 30 jaar oude Izabela was 22 weken zwanger toen ze eind september stierf in een ziekenhuis in Pszczyna in Silezië (zuiden). Ze overleed aan een septische shock nadat de foetus in haar baarmoeder was overleden. De artsen zouden volgens de advocate van de vrouw een te afwachtende houding hebben aangenomen uit vrees voor vervolging onder de rigide abortuswet. Twee artsen in het bewuste ziekenhuis mogen inmiddels hun functie niet meer uitoefenen en het parket is een onderzoek gestart.

Er waren zaterdag gelijkaardige manifestaties in 70 andere Poolse steden. Ook begin dit jaar kwamen de Polen al massaal op straat tegen de nieuwe verstrengde abortuswet in het land. In Polen is abortus nu enkel legaal als de zwangerschap de gezondheid of het leven van de moeder bedreigt, of het resultaat is van een misdaad.