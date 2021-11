Red Bull domineert laatste oefensessie GP van Mexico, Mercedes op ruime afstand

Thuisrijder Sergio Perez heeft tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Mexico de snelste tijd gereden. Max Verstappen reed de tweede tijd maar het is vooral Mercedes dat op achtervolgen is aangewezen.

In Mexico heerst er altijd een speciale sfeer, vooral ook omdat het raceweekend meestal wordt georganiseerd terwijl er in Mexico ‘Het feest van de doden’ plaatsvindt. Daarnaast heerst er ook altijd een uitgelaten sfeer in de tribunes.

Ook tijdens deze laatste oefensessie gaan de rijders nog steeds op zoek naar de limieten van het circuit en de wagen.

Halverwege de oefensessie reed thuisrijder Sergio Perez de snelste tijd en dat zorgde uiteraard voor dolle taferelen op de tribunes.

Ook wereldkampioenen lieten zich duidelijk nog verschalken door het circuit. Vooral de eerste bocht bleek al meermaals dit weekend een enorme uitdaging voor de rijders.

Opvallend veel rijders gingen tijdens de sessie trouwens in de fout, en dat zeker niet alleen in de beruchte eerste bocht van het Autódromo Hermanos Rodríguez.

Met nog iets minder dan een kwartier op de klok werd er naarstig gesleuteld aan de F1-bolide van Max Verstappen.

Uiteindelijk was het teamgenoot Sergio Perez die in het slot van de sessie naar de snelste tijd reed, dit uiteraard tot dolle vreugde van het thuispubliek.

Max Verstappen volgde op iets minder dan twee tienden van Perez. Bij Mercedes zullen ze in de aanloop naar de kwalificatie uit hun hoed moeten toveren want Lewis Hamilton en Valtteri Bottas waren meer dan zes tienden trager dan Perez. Red Bull met beide wagens bovenaan dus en als grote favoriet richting de kwalificatie.

01 Sergio Pérez Red Bull 1:17.024 15

02 Max Verstappen Red Bull 1:17.217 12

03 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.675 14

04 Valtteri Bottas Mercedes 1:17.708 17

05 Carlos Sainz Ferrari 1:18.029 20

06 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:18.037 25

07 Daniel Ricciardo McLaren 1:18.121 15

08 Pierre Gasly AlphaTauri 1:18.202 18

09 Charles Leclerc Ferrari 1:18.213 20

10 Lando Norris McLaren 1:18.312 16

11 Lance Stroll Aston Martin 1:18.352 20

12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:18.531 22

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:18.556 19

14 Sebastian Vettel Aston Martin 1:18.614 17

15 Fernando Alonso Alpine 1:18.847 15

16 Esteban Ocon Alpine 1:18.999 17

17 George Russell Williams 1:19.211 19

18 Mick Schumacher Haas 1:19.238 14

19 Nicholas Latifi Williams 1:19.313 12

20 Nikita Mazepin Haas 1:20.479 15

(F1journaal.be)