Sublieme Thomas Pieters grijpt de macht in Portugal op Masters golftoernooi

Met een derde ronde van 65 slagen heeft Thomas Pieters zaterdag in Vilamoura de leidersplaats ingepalmd op het Portugal Masters golftoernooi (European Tour/1.5 miljoen dollar).

Pieters die op de eerste parcourshelft drie birdies op zijn kaart schreef, maar ook een bogey en een dubbele bogey moest incasseren, schitterde op de tweede parcourshelft. Zo zag de 29-jarige Antwerpenaar nog vijf birdies en een eagle in de cup verdwijnen; waartegen hij nog een keer in de fout ging. Met sterke afslagen en aan aantal knappe putts leverde hij een scorekaart af waarop acht birdies en een eagle stonden, goed voor de beste ronde van de dag. Met zijn totaalscore van 197 slagen, zestien onder par, deelt de viervoudige European Tourwinnaar de leiding met de Fransman Matthieu Pavon. Het duo telt vier slagen voorsprong op de Deen Lucas Bjerregaard.

“Ik ben blij met mijn ronde”, verklaarde Pieters. “De eerste negen holes waren moeilijk. Er was op dat moment veel wind waarbij ik enkele keren in de problemen kwam. Op de tweede parcourshelft liep het veel vlotter. Zo heb ik een aantal belangrijke putts gemaakt. Ik ben vooral tevreden met mijn score van zestien onder par. Ik hoop dat ik zondag de kans krijg om het af te maken.”

Nicolas Colsaerts zette een teleurstellende derde ronde neer van 76 slagen. De 38-jarige Brusselaar, die in 2014 runner up werd in Portugal, moest een bogey, een dubbele bogey en een triple bogey op zijn kaart schrijven waartegen hij een birdie plaatste. Colsaerts zakte verder weg naar de 62e plaats.

(belga)