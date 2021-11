Kunstschaatsster Loena Hendrickx valt voor het eerst in de prijzen bij Grand Prix na knappe derde plaats in Turijn

De 22-jarige kunstschaatsster Loena Hendrickx heeft zaterdag tijdens de Gran Premio d’Italia een grootse prestatie geleverd. Hendrickx eindigde in Turijn als derde, achter de Russinnen Anna Shcherbakova en Maiia Khromykh.

Ze verbeterde haar persoonlijke topscore in het vrije programma naar 145,53 en haar totaal naar 219,05. Het is de eerste keer dat de Belgische bij een Grand Prix-wedstrijd in de prijzen schaatst.

Als aanvoerder van de ranglijst na het korte programma mocht de vrijdag 22 jaar geworden Hendrickx aan de lange kür als laatste van de twaalf rijdsters beginnen. Ze wist dat alleen een score van 163,25 punten voldoende zou zijn voor een zege en ze wist ook dat dat onmogelijk was. Vorige maand was de rijdster uit Arendonk in Finland tot een persoonlijke top van 143,25 punten gekomen.

Op het moment dat Hendrickx aan haar vrije oefening begon, werd het klassement geleid door wereldkampioene Shcherbakova, die tot een totaal van 236,78 was gekomen. De 17-jarige Shcherbakova was haar oefening begonnen met een viervoudige sprong. Khromykh, vijftien jaar pas, legde zelfs twee quads op het ijs (226,35).

Dat bleek het verschil tussen de twee Russinnen en Hendrickx. De Belgische, dit keer in goudglinsterend kostuum, heeft een breed repertoire aan sprongen, maar de viervoudige ontbreekt daarin. En die leer je niet in een paar maanden.

Net als vrijdag was de uitvoering in het vier minuten lange vrije programma voorbeeldig, al ontbrak de drievoudige Rittberger. Lachend kwam Hendrickx van het ijs, ook bij de bekendmaking van de cijfers, glunderde ze.

Het gebeurde allemaal in een nauwelijks halfvolle Palavelahal, waar de coronabeperkingen weer erg streng waren. Er waren een paar supporters die een Belgische vlag omhoog hielden. De speaker sprak net als vrijdag consequent van Leona Hendrickx. Als een leeuw? Ze schoot er net niet van in de lach en leek vrij van al te grote nervositeit.

Shcherbakova kwam naar Turijn, na Skate America en Skate Canada de derde GP van het seizoen, met een topprestatie van 241,65 punten. Haar landgenote Sofia Samodurova (213,84) en de Japanse Satoko Miyahara (219,71) hadden ook nog een hogere score staan dan Hendrickx. De twee laatste kwam lang niet aan hun beste score toe. Hendrickx deed dat wel en schaatst elke wedstrijd beter.

