Op visite in Slovakije bij Lamkel Zé, die zondag naar de Bosuil komt: “Als Gheysens mij een beter contract geeft, keer ik graag terug”

Antwerp is ziek. Geen idee of Didier Lamkel Zé (25) de remedie is, maar surprise: de Kameroener komt zondag eens kijken wat er scheelt met zijn ‘ex’-club. En stiekem droomt hij zelfs van een comeback. Gisteren waren wij nog bij hém op visite, in het verborgene in Slovakije. “Hier valt niks te beleven, maar dat is net goed. Ik ben zen.”