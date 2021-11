Goal van Havertz blijkt niet genoeg voor Chelsea thuis tegen Burnley

The Blues waren lang de betere en vertaalden dat overwicht ook in een voorsprong. Kai Havertz kopte de 1-0 in doel na een gemeten voorzet van Reece James.

Dat Havertz bedrijvig was in de eerste helft, kunnen we in ieder geval niet tegenspreken. De Duitser belandde zelfs nog in de tribunes…

Een geruststellende dubbele voorsprong bleef uit waardoor Burnley z’n kans schoon zag. Tien minuten voor tijd bezorgde Matej Vydra Chelsea nog een koude douche door de gelijkmaker te scoren.

In de stand zien de mannen van Thomas Tuchel Manchester City naderen tot op twee punten. Liverpool kan morgen op 1 puntje komen.