Ellen Van Loy debuteert als cross-commentator door covid-probleem bij Wuyts en Herygers

Van Loy is nog steeds al crosser actief, ook al verliet ze na vorig seizoen het topteam van Sven Nys, de Baloise-Trek Lions. Ze rijdt dit jaar voor het Vondelmolen-De Ceuster Cycling Team, en heeft in die ploeg ook een opdracht als coach. Voor de duidelijkheid de Kempische is geen fulltime-profrenster, ze combineert haar sport ook nog steeds met een job als opvoedster in het MPI Oosterlo.

Donderdagavond rinkelde plots haar telefoon, met de vraag van de VRT om plaats te nemen in de commentaarcabine, om mee het duo Wuyts-Herygers te vervangen, die omwille van covid-perikelen niet konden worden ingeschakeld. ‘’Ik was net met mijn man op weg naar een sportieve vakantie in Nederland, met onze camper. We hadden drie dagen gepland, en dat zou dus een dag minder worden. Ik wou echter deze kans niet laten voorbijgaan. Met de camper zijn we daarom deze middag rechtstreeks naar de VRT in Brussel gereden, waar ik verwacht werd naast Carl Berteele. Voor de duidelijkheid: ik heb zaterdagmorgen nog wel drie uur getraind in Nederland.’’

Niet kunnen voorbereiden

Van Loy smaakte haar rol als co-commentator. ‘’Ik heb me niet echt kunnen voorbereiden, maar ik heb natuurlijk veel ervaring en ken al die rensters. Daarom kan ik zeggen waarom ze goed presteren en waarom minder. Ik heb bovendien ook een zeer goede parcourskennis.’’

Volgens de veldrijdster was het enerzijds boeiend om cyclocross eens van de andere kant te zien, maar anderzijds vindt ze televisie ook hard. ‘’Buiten de eerste vijf rensters is quasi niemand anders van de deelneemsters in beeld geweest. Ook Sanne Cant niet, het is alsof die dan niet bestaan, terwijl die net aandacht nodig hebben. Maar ja, dat is de harde realiteit van de media.’’

Kempisch accent

Of ze nog wil gevraagd worden? ‘’Zeker, ze mogen me nog altijd bellen. En nee ik ga geen lessen logopodie volgen, ik hou mijn Kempisch accent. Mensen houden daar zelfs van. Maar voor de duidelijkheid, ik zal nooit een cross schrappen om commentaar te geven. Ik ga enkel als ik op hetzelfde moment niet cross. Maar wie weet voor de toekomst?’’

Om acht uur zaterdagavond werd Van Loy als opvoedster op haar werk verwacht.

Ze was wel de eerste vrouw als co-commentator op de cross. Op de weg namen Lieselot Decroix en Ine Beyen al plaats in de commentaarcabine.