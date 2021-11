Geen winnaar in Eupen - Zulte Waregem na flauwe pot voetbal

Eupen en Zulte Waregem hebben zaterdagavond de punten gedeeld. Na een wedstrijd, die niet al te veel om het lijf had, werd het uiteindelijk 1-1. Vossen zette de bezoekers in de eerste helft vanop de stip op voorsprong, maar Nuhu zorgde enkele minuten later al voor de gelijkmaker. De tweede helft werd uiteindelijk een maat voor niets.

Zulte Waregem verloor op het hoogste niveau nog nooit van Eupen en Francky Dury wilde die reeks maar wat graag verderzetten. Zeker omdat zijn team wat recht te zetten had na een pijnlijk zware nederlaag in eigen huis tegen Racing Genk op de vorige speeldag. Ook Eupen ging na een nul op negen door een mindere periode en kon wel een opsteker gebruiken. Toch resulteerde dat langs beide kanten niet in een wervelende start.

In een gemoedelijke openingsfase was het vooral Zulte Waregem dat het initiatief nam. In een licht gewijzigde veldbezetting, met wat meer defensieve zekerheid, mocht het de bal van de thuisploeg rustig rondtikken. De zoektocht naar openingen in de Eupense afweer verliep echter stroef, terwijl langzaamaan de Panda’s iets meer de neus aan het venster staken. Een schot van de naar binnen geknepen Ngoy werd door Boya, die voor het eerst na zijn rode kaart in Seraing opnieuw in de basis stond, onschadelijk gemaakt. Het bleef echter wachten op echt grote doelkansen. Agbadou kon na een knappe infiltratie wel eens een goede combinatie opzetten met Prevljak, maar naar het beeld van de wedstrijd liep het mis in de zone van de waarheid.

© BELGA

(Anti-)held Nuhu

Zulte Waregem zette daar lange tijd amper iets tegenover. Eupen-goalie Nurudeen, die na blessureleed en enkele weken bankzitten opnieuw de voorkeur kreeg op Himmelmann, kon rustig toekijken. Dat gold ook lange tijd voor zijn collega aan de overkant, maar op het half uur moest Bossut zich toch eens strekken op een kopbal van Prevljak.

De eerste kans was dan wel voor de thuisploeg, het waren de bezoekers die kort daarop op voorsprong kwamen. Sissako gooide een lange bal in de box die Nurudeen eenvoudig kon komen plukken. Alleen wees Nathan Verboomen tot ieders verbazing naar de stip. Hij had immers een trekfout gezien van Nuhu op Gano. Uit de herhaling bleek uiteindelijk dat de Ghanees Gano wel degelijk tegen de grond trok. De strafschop bleek een koud kunstje voor Jelle Vossen, die Essevee op voorsprong zette.

© BELGA

Lang konden de troepen van Dury echter niet genieten van de voorsprong, want vier minuten later hingen de bordjes alweer in evenwicht. Nuhu reageerde het meest attent op een gekraakt schot van Prevljak en zette zo zijn foutje van enkele minuten eerder meteen terug recht: 1-1. Bijna kopte Gano zijn ploeg nog voor rust al terug op voorsprong, maar zijn kopbal ging naast, waardoor we met een gelijke stand de kleedkamers in trokken.

© BELGA

Maat voor niets

Bij het begin van de tweede helft toonde Essevee wel even aanvallende intenties en met Sissako kreeg het ook de eerste doelkans, maar voor rest bleef de partij erg matig. Zeker omdat ook Eupen er amper uitkwam. Als er al eens dreiging was, was dat telkens via een stilstaande fase. Zo krulde Dompé iets voor het uur eens een vrije trap een half metertje over het doel. Al kreeg Gano ook nog een grote kans na een zwierige dribbel van Dompé, maar hij mikte de lage voorzet over. Iets voorbij het uur was daar dan eindelijk ook nog eens Eupen. Ook niet toevallig na een stilstaande fase. Pletinckx kopte een scherpe vrije trap van Peeters maar net over zijn eigen goal, waarna Bossut zich even later niet liet verrassen op een lage vrije trap van diezelfde Peeters.

Met het slotkwartier in zicht, bleven de aanwezige fans Am Kehrweg hopen op spektakel. Spektakel was het niet, maar bijna kregen ze wel een derde goal te zien. Na een nieuwe hoekschop devieerde Peeters een kopbal van Boya net niet in eigen doel: de paal bracht redding. Aan de overzijde moest Bossut dan weer zijn doel uit om Nuhu van zijn tweede doelpunt te houden. Het was aan dergelijke opflakkeringen dat de fans zich moesten verwarmen.

Maar helaas. Gescoord werd er niet meer. Eupen drong wel nog wat aan, maar het maakte nooit meer echt aanspraak op een tweede treffer. Zulte Waregem leek zich dan weer wel te kunnen vinden in een gelijkspel. Op die manier zet het toch op zijn minst zijn ongeslagen reeks tegen de Panda’s verder. In de stand loopt het dan weer een puntje uit op Seraing, Cercle Brugge en Beerschot die later dit weekend nog spelen.