Knokke verbiedt tijdelijk alle binnenactiviteiten omdat coronacijfers blijven stijgen

Burgemeester Piet de Groote benadrukt dat de situatie ernstig is en dat het bestuur deze beslissing heeft genomen om de gezondheid en het welzijn van alle Knokke-Heistenaars en in het bijzonder van onze meest kwetsbare inwoners te beschermen. “Heel wat besmettingen in de gemeente kunnen we terugleiden tot binnenactiviteiten in groep. We voelen ons dus genoodzaakt om bovenop de geldende coronaregels, tijdelijk extra maatregelen te nemen. We willen daarmee absoluut vermijden dat mensen ook met andere klachten of aandoeningen niet meer in ons ziekenhuis terecht kunnen.” Uit de besmettingscijfers blijkt dat de meeste besmettingen voorkomen bij ouderen. Daarom is er bewust gekozen om de maatregel maar te laten ingaan voor personen vanaf 13 jaar.

De beslissing om de activiteiten te verbieden gaat in met een burgemeesterbesluit vanaf maandag 8 november 2021 tot en met dinsdag 30 november.

Concreet betekent dit dus dat alle podiumvoorstellingen, fuiven, sportwedstrijden en -trainingen, concerten, cursussen, lezingen, eetfestijnen, … die indoor georganiseerd worden door een vereniging en/of in verenigingsverband plaatsvinden niet mogen doorgaan tot en met 30 november. Alle seniorenontmoetingscentra in de gemeente sluiten tot en met 30 november de deuren. Privé-initiatieven, mogen volgens het besluit wel nog, maar het gemeentebestuur doet daar een warme oproep om die voorlopig ook uit te stellen en geen risico’s te nemen!

Mondmaskerplicht

Het gemeentebestuur vraagt inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers ook om zich strikt te houden aan alle geldende coronamaatregelen en steeds een mondmasker te dragen waar het moet.