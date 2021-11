Rapper Travis Scott reageert voor het eerst: ”onthutst” na drama op festival

De Amerikaanse rapper Travis Scott heeft voor het eerst zelf gereageerd op het drama tijdens zijn optreden op het muziekfestival Astroworld in Texas. Hij zegt dat hij ‘onthutst’ is door wat er is gebeurd. “Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families.”

Travis Scott belooft zijn volledig steun aan het onderzoek en zegt dat zijn gedachten bij de slachtoffers en hun families zijn.

In Houston, in de Amerikaanse staat Texas, zijn zeker 8 mensen omgekomen tijdens de openingsavond van het muziekfestival Astroworld. Ze werden naar alle waarschijnlijkheid vertrappeld in de menigte tijdens een concert van de Amerikaanse rapper Travis Scott. Volgens de hulpdiensten raakten ook tientallen mensen gewond.

Het tweedaagse Astroworld-festival vindt plaats in het NRG Park in Houston, een terrein met onder meer een stadion voor American football en een concertarena. Het festival is volledig uitverkocht.

Tijdens het optreden van de populaire rapper is paniek ontstaan. Mensen vielen en werden vertrappeld.

Intussen is er veel kritiek op de organisatoren die het festival niet direct hebben stilgelegd toen bleek dat er al slachtoffers gevallen waren.